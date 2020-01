Policía entrega pedido de comida rápida luego de detener al repartidor

Agentes de policía de Reino Unido entregaron un pedido McDonald’s al cliente de la cadena de comida rápida luego de que el repartidor fuera detenido por las autoridades.

Cuando la policía de Nottinghamshire detuvo el vehículo, descubrieron que el conductor no tenía sus papeles de seguro en orden, dijo el departamento en un comunicado publicado en su página de Facebook.

"¿A quién vas a llamar cuando el repartidor ve su auto confiscado y #MCGrillado por la policía local?", decía la publicación.

"Es seguro decir que el cliente todavía recibió su Big Mac y sus papas fritas a tiempo gracias a nuestros oficiales que dejaron el pedido en la puerta de manera segura y simplemente lo McAmaron", concluía su texto, detalla el New York Post.

Añadían la fotografía de la orden McDonald's dentro de una bolsa de papel. La policía aprovechó para aconsejar a los conductores no conducir en vías públicas sin un seguro adecuado. El delito podría llegar a juicio y su vehículo ser incautado, más una multa de hasta 6 500 dólares, 122 500 pesos

Pese al gesto amable, no todos tomaron con buen humor el acto de la policía. "Por amor de Dios, ¿no tiene la policía nada mejor que hacer?”, “Qué tontería es esa ley para decir que necesitas un seguro específico para entregar la comida de alguien. Cualquier policía decente ni siquiera parpadearía ante eso” o "La policía no tiene el seguro correcto para entregar esa comida y apuesto a que no reciben una multa. ¡Practique lo que predica!", fueron algunos comentarios negativos.

DA.