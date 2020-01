Bar prohíbe la entrada a hombres que ‘muestren los tobillos’

Un bar en Edimburgo está llamando la atención por su específico código de vestimenta, pues no dejarán la entrada a hombres que dejen ver sus tobillos.

Pese a la crítica, el bar ubicado en Escocia defiende el código de vestimenta, alegando que simplemente mantienen la línea contra una ‘tendencia lamentable’, según reporta SWNS.

Según el letrero, se prohíben "pantalones vaqueros doblados, tobillos desnudos y combinaciones de zapatos y pants”.

"Los joggies son para hacer ejercicio o cortar por la casa, si los llevas al pub ya has renunciado a la vida, como las personas que van al supermercado en pijama", publicó un crítico de moda de Facebook en la página de la compañía. O “Pueden hacer lo que quieran. La gente siempre puede optar por ir a otro lado si no les gusta ", escribió alguien más, recoge el New York Post.

DA.