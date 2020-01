'Sí va a haber crecimiento', confía AMLO ante dato del PIB

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

En el acto, antes de dar paso al tema principal, Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, informó a propósito de una pregunta surgida en la "mañanera" que en el país hay suficiente abasto de carne de pollo para satisfacer la demanda, que es de alrededor de cuatro millones de toneladas anuales.

Acevedo señaló también que los precios de este producto se mantienen estables e incluso por debajo del índice inflacionario. Además, indicó que la demanda y su abasto no se vio afectado por el brote de Fiebre Porcina Africana en China.

En otro punto, César Emiliano Hernández, comisionado nacional de Mejora Regulatoria, detalló la operación de la Ley de Confianza Ciudadana, que propone la desaparición de inspectores y la inscripción de negocios que, bajo protesta de decir verdad, no serán fiscalizados.

Para este propósito, se conformará un Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, permitiendo a aquellos que quieran inscribirse que lo hagan en línea.

Este padrón, según el presidente López Obrador, entrará en vigor el próximo 20 de febrero.

Respecto al nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC y que fue firmado ayer por el presidente Donald Trump, López Obrador aseguró que representa un "avance importante".

"Ayer se firmó el T-MEC. Es un avance importante. Consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países. En el caso de México, nos va a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones, para que se sigan ampliando empresas", dijo el mandatario mexicano.

En ronda de preguntas y respuestas, López Obrador fue cuestionado sobre el más reciente dato dado a conocer por el Inegi, que señala un retroceso de 0.1% en la economía mexicana durante 2019, a lo que respondió que se están modificando los parámetros y aunque reconoció que puede ser que no haya crecimiento, aseguró que hay bienestar en el país.

"Los parámetros para medir la economía los hicieron en el período neoliberal. Y a mí no me importa mucho. Se hizo para medir la economía en unas cuantas manos", dijo el presidente, agregando que le importa más que exista una distribución más equitativa del ingreso.

"Eso es lo que me tiene tranquilo. Porque 'abajo' hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo... me importa mucho la economía familiar", afirmó.

Asimismo, confió en que "sí va a haber crecimiento" en el país, porque para eso se conformó "el gabinete económico, pero no es lo único. A veces no se ve bien por la tecnocracia, pero (se debe) medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, tomar más en cuenta el desarrollo".