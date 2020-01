LAS DIFERENCIAS GENERACIONALES: UN TEMA CONTROVERSIAL

Es común que se atribuyan a diversos grupos sociales ciertos valores, comportamientos, y puntos de vista en base a diferencias basadas en la generación a la que pertenecen lo cual se ha estado usando en la creación de clasificaciones. Un ejemplo de estos grupos son los jóvenes conocidos como "milenios." Las diferencias generacionales han sido ampliamente investigadas, publicadas en diferentes medios de comunicación, y discutidas en presentaciones formales e informales. El tema aún es relevante dado que se sigue usando para describir grupos sociales en base a una fecha o época de nacimiento con el propósito de entenderlos, y poder manejarlos o administrarlos de manera más efectiva. Sin embargo, de acuerdo a las perspectivas de varios autores consultados su aplicabilidad es cuestionable.

Por generación quiero decir grupos de individuos quienes comparten experiencias en edades similares. Por diferencia generacional me refiero a la brecha que existe entre grupos de diferentes generaciones con respecto a opiniones, valores personales, actitudes, cultura, estilo de vida, etc., por ejemplo, la diferencia en la forma de pensar y motivaciones entre un adolescente que creció en la década de 1970, versus un adolescente que vivió circunstancias similares en la década de 2010. Ambos grupos fueron expuestos a circunstancias específicas de tipo social, tecnológicas y de comunicación, ideológicas, políticas, académicas, eventos relevantes a nivel mundial, etc., por consiguiente, formas diferentes de interactuar con otros y su medio ambiente en general.

Algunas teorías formuladas sobre las diferencias generacionales han creado controversia ya que se ha cuestionado su veracidad, y quizá su existencia. Varios investigadores, basados en sus estudios, concluyen que las interpretaciones sobre estas diferencias incluyen algunos mitos y estereotipos sobre la gente, por consiguiente no son confiables. Pero otros, ven estas teorías muy útiles para la comprensión del comportamiento de la gente en base a su generación de origen, y lo consideran un factor importante, particularmente en organizaciones formales.

Dos perspectivas hasta cierto grado antagónicas fueron revisadas. Una de ellas apareció en el periódico USA Today por el columnista William Cummings (mayo 11, 2017). El Sr. Cummings, después de entrevistar a varios expertos sobre el tema, reporta perspectivas que no están de acuerdo con las categorizaciones generacionales existentes. Uno de estos puntos de vista cuestiona la ciencia social detrás de estas clasificaciones, y creen que propagan estereotipos y prejuicios, además de facilitar trabajos de mercadotecnia a negocios. De hecho, se hace una analogía de estas interpretaciones con la astrología en términos de su credibilidad. El artículo también critica la falta de uniformidad con respecto a las fechas que determinan las diferentes generaciones, por ejemplo, el término milenio de acuerdo a algunos autores se refiere al grupo que nació entre los años 1982 y 2000. Otros afirman que el período se encuentra entre 1980 y 1995. La conocida agencia estadounidense de investigaciones The Pew Research Center determinó en enero de 2019, que las personas nacidas entre 1981 y 1996 son consideradas "milenios" o "generación Y", mientras que aquéllos nacidos entre 1997 y 2012 son llamados "generación Z."

Por otro lado, la Dra. Jean Twenge, psicóloga y catedrática de la Universidad de San Diego, afirma que el concepto de las diferencias generacionales es válido ya que los datos empíricos sobre su existencia apoyan su evidencia. De acuerdo a la Dra. Twenge los estudios hechos con el grupo de los milenios son consistentes, y lo describen como más individualistas, tolerantes, optimistas, buena autoconfianza, altas expectativas de sí mismos, y creen en la igualdad de la gente. Debido a que crecieron durante un auge tecnológico, son más efectivos en la operación de equipo electrónico y de comunicación virtual.

No hay duda que una evolución social desarrolla atributos en sociedades que reflejan la generación en que se vive, lo cual genera cambios a nivel valores, puntos de vista, y patrones de comportamiento. Sin embargo, en mi opinión, la clasificación de individuos en base a fechas de nacimiento pueden ser obstáculos para la identificación de diferencias reales entre las personas. La etiquetación generacional de la población mexicana con parámetros originados en otro país quizá no sea práctica. Las denominaciones "generación silenciosa (1928-45)", "generación Baby Boomer (1946-64)", "generación X (1965-80)", "generación Milenio o Y (1981-96)", y la generación Z (1997-2012)", fueron creadas como resultado de un desarrollo de la sociedad estadounidense. O sea, desde un punto de vista cultural esta clasificación no me parece realista. Gracias por su interés en esta columna.