Prepara AMLO iniciativas sobre impartición de justicia

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que en la primera quincena de febrero, el presidente López Obrador enviará a la Cámara Alta dos paquetes de iniciativas, uno en materia de procuración de Justicia y otro de impartición de Justicia.

Los proyectos tendrán como cámara de origen el Senado de la República y tendrán procesos legislativos propios, y hasta que lleguen y sean conocidos por la bancada de Morena, esta fuerza política asumirá una postura sobre cada uno de los dos paquetes de iniciativas, dijo Monreal a los periodistas.

Después de despedir al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien asistió a la reunión plenaria de Morena en el Senado, que contrario a lo esperado, no fue ocasión para que legisladores y servidor público comentaran esta materia, Monreal dijo:

"La propuesta que hagan tanto el fiscal general, como el Poder Judicial, se le entregarán al presidente, para que él pueda ser el iniciador de la ley, y podrá firmarlas como se las plasmen, o modificarlas al presentarlas al Legislativo".

Como se sabe, en la Constitución, la FGR y el Poder Judicial Federal, están desprovistos de la facultad de iniciar leyes o reformas legislativas. Por el momento, "nosotros no nos metemos, hasta en tanto tengamos el documento formal, es cuando actuaremos, y es por eso (agregó Monreal) que no avalamos nada de las conjeturas que se han hecho; ni para bien ni para mal".

Abundó el coordinador senatorial de Morena: "Nosotros no damos por válida ninguna filtración de documento alguno; no los damos por válidos". Es más, "hay una nada parlamentaria, no tenemos nada que discutir, porque no hay material".

Dijo que este martes se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y se prevé que coordinadores parlamentarios y presidentes de comisiones vinculadas con la reforma de Justicia, asistan a un encuentro en la sede de los ministros.

Señaló que este jueves asiste al Senado, la secretaria Olga Sánchez Cordero (a una mesa de trabajo sobre Cannabis), y ya tuvo una reunión "amigable" con Julio Scherer, con quien "hay una buena relación".