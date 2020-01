VIDEO: Impresionante enceste de hijo de LeBron James se hace viral

En la increíble jugada, el joven espera un saque, se filtra en el cuadro y anota con una sorprendente clavada, dándole a su equipo una ventaja de 49 sobre 33 en el tablero.

En Twitter fue compartido por la cadena de deportes ESPN, donde consiguió más de 2.5 millones de reproducciones y más de 150 mil likes.

En el recinto se encontraba su padre, LeBron James, quien aplaudió de pie la hazaña de su hijo.

This Bronny alley-oop got LeBron on his feet pic.twitter.com/WY94MjGaDJ