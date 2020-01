México no está preparado para hacer frente al cáncer: especialista

Si uno de cada tres mexicanos obtuviera un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida, como estimó la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país carecería de preparación para hacer frente a todos los casos, afirmó especialista.

La fundadora de Guerreros contra el cáncer, Juana Ramírez Bustos, señaló que de cumplirse esas estimaciones se tendrían que enfocar esfuerzos en la prevención y en la necesidad urgente de capacitar a médicos de primer contacto en el diagnóstico temprano.

“Vemos muchos casos de pacientes que fueron llevados por una ruta en la que perdieron mucho tiempo. Si el médico de primer contacto hubiera tenido las herramientas conceptuales para identificar el riesgo, la enfermedad sería diagnosticada a tiempo”.

Si se diagnosticara de manera temprana, indicó, no habría tanta muerte. Tan sólo en 95 por ciento de los casos de cáncer de mama diagnosticados en etapa cero y uno tienen un pronóstico de sobrevida más allá de 15 y 20 años.

En la presentación del libro “Historias de Guerreros”, obra que relata la experiencia de 11 sobrevivientes del cáncer, destacó que en la actualidad se estima existen 196 mil nuevos casos de cáncer al año, lo que sobresatura las posibilidades de atender a cada paciente.

Agregó que las personas no son conscientes del impacto de esta enfermedad, por lo que es necesario hablar de ella desde fuera de los congresos médicos y abordarlo como un problema social. “Todavía en muchas regiones del país hay mujeres que no se hacen el papanicolau porque sus maridos no se los permiten”.