Hotel ofrece promoción especial a quienes conciban bebé durante su estadía

Un hotel canadiense ofrece una inusual promoción para el Día de San Valentín: alojamiento gratis por los siguientes 18 años para las parejas que conciban un bebé durante su estadía con ellos.

El Hotel Zed, con oficinas en Victoria y Kelowna, ambas en la Columbia Británica, dijo que está ofreciendo un especial ‘Nooner’ para el Día de San Valentín, que permite a los huéspedes registrarse de 10 de la mañana a las 2 de la tarde, el 14 de febrero, recoge la agencia UPI.

La promoción ya se ha llevado a cabo en años anteriores, pero en esta ocasión, las parejas que tengan un bebé nueve meses después de su estadía ‘Nooner’, recibirán alojamiento gratuito en el hotel una vez al año durante los próximos 18 años.

"No creo que podamos convencer a alguien que no está pensando en tener un bebé, en tener un bebé. Pero si usted es serio están cerca de expandir su familia, ¿por qué no intentarlo? Si tienen éxito, ganarán la forma de celebrar la concepción de su bebé durante los próximos 18 años", dijo el gerente ejecutivo del hotel, Mandy Farmer, a CNN.

Farmer añade que no discriminarán y la promoción incluye bebés bienvenidos mediante subrogación o adopción.

DA.