La foto de este madero petrificado en Arizona se hizo viral

Una foto de un madero petrificado en Arizona se volvió viral y sólo le tomó 225 millones de años alcanzar ese aspecto.

La bella imagen que representa a la naturaleza en todo su esplendor se ha compartido en redes sociales, si bien Yahoo Lifestyle dice que una de las primeras apariciones de la imagen se dio en noviembre de 2019 en un sitio web llamado ‘GeologyIn.com’ bajo el título "Madera petrificada opalizada".

Según Sarah Hervé, la guardabosques interpretativa del Parque Nacional del Bosque Petrificado en el norte de Arizona, el espécimen en la foto está más cerca del ágata, que es una forma de cuarzo.

“Tanto el ópalo como el ágata son minerales a base de sílice, pero las ágatas tienen una estructura cristalina, mientras que los ópalos no”, detalla Yahoo Lifestyle.

Hervé añade que no sabría con seguridad dónde fue tomada la imagen, pero podría probablemente ser de áreas del parque conocidas como Crystal Forest o Jasper Forest. "No es la más impresionante que he visto, pero es realmente agradable... Obtuvieron la luz correcta. Es una buena foto, puedo ver por qué causó revuelo", añade.

DA.