VIDEO: Hombre intenta salvar estantería de cervezas durante sismo

Según recoge el portal RT, la escena fue registrada en un supermercado de las islas Caimán, en Reino Unido, cuando el lugar fue azotado por las vibraciones del terremoto.

El hombre protagonista del clip se encontraba de compras en el establecimiento, cuando al notar lo que ocurría intentó salvar uno de los estantes que exhibía variedad de bebidas alcohólicas. Sin embargo, no pudo hacer mucho pues la fuerza del sismo terminó tirando todas las botellas junto con las repisas y otros muebles del lugar.

Pese a que su buena acción fracaso, el dueño del establecimiento Raymond Gayle, quien además compartió el clip en Twitter, felicitó al hombre por sus intenciones y lo calificó como un campeón.

All those good liquors & beers gone to waste now. At least he was a champ for trying to save some of that good stuff during the earthquake today. #earthquake #CaymanIslands pic.twitter.com/sTl9WDNEaH