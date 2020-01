Es bueno saberlo

Piensa un número de dos cifras; escribe el mismo número a la derecha para que sea de cuatro cifras; divídelo entre el número pensado. Suma cada una de las cifras del cociente. Ve la respuesta al final. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Me cogen de las piernas los humanos, para que yo haga con la cabeza, lo que ellos no pueden hacer con las manos. ¿Qué es? Pregunta: ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¿De quién se trata? Escritor francés reconocido por ser autor de cuentos clásicos infantiles cuyos personajes dejan una enseñanza moral y sus historias terminan con un final feliz como La Bella Durmiente, Pulgarcito, El Gato con Botas, La Cenicienta, Caperucita Roja y otros más. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Selfie, palabra que se utilizó por primera vez en el 2002 en un foro en línea en Australia y con las nuevas tecnologías de comunicación se incorporó en el 2013 dentro del idioma inglés. Es un sustantivo compuesto por las palabras self que significa auto, e-(ie), que traduce yo o yo mismo; por esta razón, el uso sugerido en español es autofoto o autorretrato y su concepto es tan antiguo como las cámaras fotográficas. Para la psicología el selfie puede constituir un mecanismo de autoafirmación donde se manifiesta cierta compulsión narcisista en el individuo, la exposición excesiva de la vida personal revela, según esta disciplina, una baja autoestima y una permanente necesidad de aprobación o aceptación. Según estudios, el selfie es más característico en la juventud, desde la adolescencia hasta los 23 años y es más común entre las mujeres que entre los hombres. LOS LEONES: Agradecemos al C. L. Yoseff Espino Andrade el tiempo que le dedicó ir a la frontera para recoger las 14 cajas con 12 mil lentes para apoyar a personas de nuestra comunidad y que se verán beneficiados en la Campaña Anual de la Vista número 43 que realizaremos la próxima semana conjuntamente con nuestros hermanos del Grupo VOSH (Voluntarios Optometristas al Servicio de la Humanidad) que trabajan durante todo el año con sus propios recursos con el único fin de corregir los problemas de la vista a pacientes que lo necesitan en todo el mundo. De igual forma le damos las gracias a la presidenta municipal Marina Vitela por sumarse a la campaña y apoyarnos con el hospedaje de médicos y auxiliares provenientes de varios estados de la Unión Americana y cuya sede es en Dakota del Sur de los Estados Unidos. Cada año la Comarca Lagunera se beneficia con el trabajo gratuito que nos brinda el Grupo VOSH atendiendo los problemas visuales mejorando la calidad de vida de los pacientes, además, las revisiones nos ayudan para resolver problemas mayores como cirugías de cataratas que realizamos a través de la Fundación Ale en la medida que puedan apoyarnos ya que contamos con un archivo de los casos detectados. Mientras tanto, la directiva que comanda nuestro presidente José María Sánchez Castellanos nos informa que ya está listo el programa de trabajo y el reparto de comisiones para la Campaña de la Vista, así como la atención de nuestros distinguidos visitantes en su hospedaje, alimentación y horas de esparcimiento. Con motivo del Programa para combatir el hambre, el comité de damas leonas se reunieron para elaborar burritos para repartirlos entre los familiares de los enfermos que se encuentran internados en el Hospital General de Gómez Palacio, también el mismo domingo se entregaron 12 despensas que nos proporcionaron los socios del club para apoyar a gente necesitada. Entretenimiento: La respuesta del problema es: Dos. ¿Sencillo no? Adivinanza: Las Pinzas. Pregunta: Zumba. Se trata de: Charles Perrault 1628-1703. Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected]