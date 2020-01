Pruebas llegan al país en 15 días

En 15 días, todos los integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública tendrán las pruebas de detección del nuevo coronavirus 2019-nCoV para aplicarlas en las 31 entidades del país, dio a conocer la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Se busca reducir los tiempos de confirmación en casos de sospecha, al evitar que las pruebas tengan que ser enviadas a la Ciudad de México para su análisis. Se adquirirán las pruebas que sean necesarias, dijo el director general de Epidemiología de la Ssa, José Luis Alomía Zegarra.

"Se está terminando de montar el protocolo a través del cual los laboratorios van a tener esta capacidad. Las necesidades específicas de insumos, reactivos y controles se está generando. Al momento que lo tengamos se hace la solicitud y se realizará la transferencia. Son solamente insumos, porque el equipamiento y la capacidad técnica ya la tenemos en los laboratorios estatales".

A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que hasta el momento no se ha detectado a ningún mexicano en China que haya enfermado a causa del coronavirus. Las representaciones de México en ese país, difundió, están en comunicación permanente con miembros de la comunidad mexicana en ese país.

"Hasta este momento no hay registro de personas mexicanas que hayan enfermado a causa del nuevo coronavirus", detalló a través de un comunicado conjunto con la Secretaría de Salud.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se tienen riesgos en México por posible propagación del coronavirus y pidió a la población no caer en pánico. "No tenemos problemas en México, es nuestro país, afortunadamente, de los más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos; desde luego atentos, pero tranquilos".

Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de Salud, dijo que no se debe caer en pánico, pero advirtió que el coronavirus llegará en su momento a México; señaló que las autoridades de salud están preparadas y recordó que en nuestro país se han registrado siete casos sospechosos, mismos que han sido descartados.

"Les garantizó que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado".

En conferencia de prensa, el director de Epidemiología de la Ssa informó que desde el 16 de enero se tiene disponible en el país la prueba confirmatoria para detectar la circulación del virus en territorio nacional y de esta manera definir mejor las acciones de preparación y respuesta.

"La tecnología está disponible en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y se está trabajando en la protocolización para que la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, en 31 entidades, cuente con este marco analítico y vamos a evitar el tiempo que demora el traslado de la muestra hacia la Ciudad de México", dijo.

Destacó que el país cuenta con la capacidad para atender los casos que pudieran presentarse. De acuerdo con la información que se ha generado a nivel internacional, se espera que sólo sean graves entre 15% y 25% de los casos de coronavirus que se presenten en México.

"La gran mayoría de los casos estarían demandando atención médica en un primer nivel y no requerirían grandes insumos. Necesitamos definir los protocolos para ese 15% o 25% de casos que pudieran ser graves, definir insumos específicos y regulares de la salud, con la intención de tener un protocolo nacional que todos puedan consultar", dijo.

En el mismo evento, Jean Marc Gabastou, asesor internacional en emergencias en salud de la OPS/OMS, señaló que será este fin de semana cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) determine si existe emergencia internacional por el nuevo coronavirus.

El Comité de Emergencia de la OMS se reunirá para analizar la gravedad de los casos confirmados, el índice de transmisibilidad de la infección y la cantidad de personas fallecidas.

"Se reunirá nuevamente el Comité de Emergencia; la declaratoria podría pronunciarse muy rápidamente o no, pero será con base en las evidencias. Los países han tomado medidas, México ha reaccionado de manera inmediata", expresó.

Hasta el momento se han confirmado 4 mil 700 casos de coronavirus, 98% se encuentran en China; mientras que 13 países han recibido casos importados.

Por ello se está llevando a cabo una fase de evaluación, monitoreo y aislamiento para evitar la diseminación de la enfermedad o la aparición de casos secundarios.

Dio a conocer que cada persona infectada tendría la capacidad de contagiar a otras dos o tres personas. Los principales factores de riesgo son por contacto muy cercano con alguien infectado o por trabajadores del sector Salud que no tomen medidas suficientes de protección.