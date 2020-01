FLM convoca a jóvenes escritores

La Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) ha lanzado su convocatoria 2020-2021 para conformar a decimoctava generación del programa de becas y formación literaria para jóvenes.

Se trata de un proyecto dirigido a jóvenes que posean la nacionalidad mexicana, provenientes de todo el país y que tengan un hambre por incursionar o seguir en el camino de la creación literaria.

Los requisitos para postularse en esta convocatoria abarca que los solicitantes de la beca no podrán tener más de 30 años de edad. Cada postulante deberá enviar una solicitud, impresa y engargolada por correo postal o paquetería al domicilio a la dirección de la Fundación para las Letras Mexicanas (ubicada en Liverpool 16, colonia Juárez, Alcaldía Cuahutémos, C.P. 06600, Ciudad de México).

Cada solicitud deberá incluir una indicación en la primera página sobre el área en que se desee participar (dramaturgia, ensayo literario, narrativa, poesía). Anexar un texto que no mayor a dos cuartillas donde se exprese los motivos por los que se desea obtener la beca. Remitir cinco reseñas de obras literarias o de estudios sobre literatura, cada una con un mínimo de tres cuartillas (estas pueden haber o no sido publicadas en medios impresos o electrónicos). Se deberá incluir un curriculum vitae que no rebase una cuartilla y presentar de 20 a 30 cuartillas de su autoría sobre tema libre en el género de interés.

El plazo para enviar la solicitud vencerá el próximo 15 de junio.

Los acreedores al apoyo podrán desarrollar su obra durante el periodo del 1 de octubre 2020 al 30 de septiembre de 2021. Asimismo, podrán disponer de las instalaciones, recursos y apoyos, así como cursar tutorías, seminarios, conferencias y talleres, todo facilitado por la misma institución.

Se otorgarán 20 becas con un monto económico de 12 mil pesos mensuales. Los beneficiados no podrán recibir ningún otro tipo de apoyo durante ese periodo.

La beca tiene como objetivo fortalecer la formación literaria, por eso quienes la obtengan deberán residir en Ciudad de México durante el proceso y dedicarse de tiempo completo a las actividades de la convocatoria.

Los resultados se finales se anunciarán antes del mes de septiembre de 2020. Para más información se pueden consultar las redes de la Fundación para las Letras Mexicanas.