Datos biométricos del INE pueden ayudar en búsqueda de desaparecidos

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, consideró que los datos biométricos en posesión del Instituto Nacional Electoral (INE) pueden ser aprovechados por el Estado en el caso de las personas desaparecidas, en la investigación de delitos y para facilitar trámites y servicios del gobierno, y no sólo para garantizar los derechos políticos electorales.

Al participar en el foro la “Revolución digital de nuestra era, ¿una oportunidad para la economía global?”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), refirió las diferencias que provocó la solicitud de la Segob al INE de los datos biométricos del padrón electoral, que contiene más de 90 millones de ciudadanos.

Dijo que el enfoque de los derechos humanos es la base de referencia para abordar las diferencias en esta materia entre el INE y la Secretaría de Gobernación (Segob), y que en esta discusión se tiene una oportunidad de reivindicar a lo público.

“No podemos caer en la tentación de abonar a la desconfianza de las instituciones. El INE, al igual que la Secretaría de Gobernación son entidades del Estado mexicano que merecen nuestro respeto y confianza”, enfatizó.

En un comunicado, la senadora de Morena dijo que siempre habrá riesgos y quienes advierten sobre la utilización de los datos biométricos tienen razón en señalarlos, “pero no podemos permitir que la desconfianza limite las capacidades del Estado para responder a las demandas de la sociedad y cumplir con sus obligaciones”.

A su vez, el senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, consideró muy grave el tema de la solicitud del gobierno federal al INE para que le entregue los datos biométricos.

Señaló que es una buena señal la instrucción que dio el presidente López Obrador a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de desistir de esa petición, pues consideró que todos los actos que hace el gobierno tienen fin electoral.

“Me preocuparía que se le dieran al gobierno todos los datos electorales de todos los mexicanos. No tiene nada que hacer esa lista en manos del gobierno federal, y desde el Senado secundamos la defensa del INE a no compartir esos datos y, sobre todo, a que no se les vaya a dar un mal uso, desde un gobierno faccioso, ya que estamos próximos en un año a las elecciones en el 2021 y que hagan mal uso de ellos”, concluyó.