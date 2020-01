Tunden en redes a Claudia Sheinbaum por usar clips en el dobladillo de su pantalón

Dicha escena fue captada el día de hoy durante su visita a la escuela Leopoldo Ayala, la cual se ubica en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México; con la finalidad de promover la lectura entre los estudiantes.

Sin embargo, Sheinbaum se convirtió en la comidilla del público gracias a que utilizó los utensilios de oficina para detener el dobles de su pantalón negro.

Qué onda con la gente que excusa a #ClaudiaSheinbaum y sus clips en el pantalón con un "quién no no ha hecho" ay no.. pic.twitter.com/jerjIbrKZA