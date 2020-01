Difunden video del helicóptero de Kobe Bryant minutos antes del accidente

Durante la mañana del domingo, un residente de Glendale, California, consiguió filmar en el cielo un helicóptero que pasaba por su casa, debido a que le llamó la atención la manera en que éste volaba, sin imaginar que la aeronave era tripulada por Bryant y compañía, justo antes de sufrir la mortal tragedia.

"Intento captar todas las cosas raras que suceden sobre mi casa en Glendale, California. Desafortunadamente, esta mañana no me di cuenta que estaba filmando el helicóptero que tripulaban Kobe Bryant, su hija y otras personas, 31 minutos antes de que se estrellaran", detalló el hombre por medio de su cuenta en Twitter, donde se identifica como @theironlydreams.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv