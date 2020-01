Se toma una selfie sin notar lo que hacían los pingüinos atrás

Steph Elswood es una influencer que se tomó una fotografía sin fijarse que al fondo, dos pingüinos estaban haciéndole un ‘photobomb’ épico.

Ella compartió la imagen en redes sociales, que tomó durante un viaje a la colonia de pingüinos de Boulder Beach en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, sin notar lo que hacían realmente los pingüinos al fondo.

"Está bien, esta es mi selfie favorita de todos los tiempos […] pero por favor, pasen a la siguiente imagen. Estuve allí durante unos 10 minutos tratando de obtener una buena foto junto a mis nuevos amigos Penny y Guin y ¡estuvieron teniendo sexo todo el tiempo! ¡Estaba demasiado absorto en mí misma para darme cuenta!”, escribió Steph en Instagram.

"Me acaban de informar que los pingüinos en Boulders Beach están bajo mucho estrés debido a que los turistas intentan acercarse demasiado. Me siento culpable de haber contribuido a eso y pensé que porque no estaban reaccionando cuando me acerqué, no se molestaron. Si está considerando visitar este lugar, tenga en cuenta y solicite a los guardias las distancias apropiadas porque nadie nos dijo ninguna de las reglas sobre las que me han enviado mensajes desde que publiqué esto. Definitivamente aprenderé de esto para el futuro y lo siento por cualquier persona afectada por esta publicación", agregó más tarde Elswood.