Renunció a su trabajo, vendió todo y se fue a viajar con su mascota

Charlie Hammerton, de 25 años, piloto de la Royal Air Force del Reino Unido, estaba tan afligido por la muerte de su mejor amigo, madre y madre adoptiva, los tres fallecidos el mismo año, que decidió renunciar a su trabajo, vender todas sus pertenencias e irse a viajar por el mundo con su mascota, un hurón llamado Bandit.

Vendiendo sus tres autos y casi todo lo que tenía, Charlie juntó 19 585 dólares, 369 mil pesos aproximadamente.

Compró con eso un auto-remolque y se fue a viajar por ocho meses a lo largo de 11 países. "La experiencia más increíble de mi vida y fue completamente liberadora", dice él, recoge el New York Post.

“Seguimos al sol por todo el mundo y acampamos bajo las estrellas en lugares increíbles. Fue hermoso y lo pasé con mi mejor amigo […] Tengo menos dinero ahora pero soy mucho más rico como persona", agrega.

Hammerton rescató a Bandit de un santuario de animales en 2015. En 2017, tras la muerte de tres personas cercanas, Hammerton comenzó a sufrir depresión. Su madre murió en marzo, de una enfermedad conocida como de la neurona motora; su mejor amigo Wil Moss falleció a los 22 años, sospechan que por drogas; y su madre adoptiva murió a finales de ese año por un ataque al corazón.

"Decidí deshacerme de todo y partir con Bandit", cuenta sobre su decisión. Documentó la travesía en una página de Facebook llamada "Adventures With The Bandit". Y luego lanzó un libro inspirado en sus viajes: "Before Our Adventures".

Él ahora trabaja en escuelas de todo Reino Unido, enseñando a jóvenes sobre cómo desarrollar la confianza y la autoestima.

DA.