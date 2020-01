Mujeres arrodilladas ante sus parejas en una boda genera polémica

Una fotografía de boda publicada en Reddit está siendo duramente criticada por la escena, en la que aparecen la novia y sus damas, arrodilladas frente al novio y sus padrinos.

Mientras ellos posan sonriendo, las mujeres están de rodillas frente a ellos, en el pasto, dando la espalda a la cámara.

Internautas han criticado duramente la escena, señalando que denota o un acto sexualmente sugestivo o uno de sumisión, que, dicen, en cualquier caso, les resulta incorrecto.

"Tan sólo con pedírmelo yo terminaría esa amistad”, "Sí. He sido una dama de honor más veces de las que me gustaría discutir y 100% no lo haría”, "Como fotógrafa, me negaría a tomar la foto. De ninguna manera mi nombre estaría en algo tan malo” o "El divorcio instantáneo seguro después de la ceremonia", fueron algunos de los comentarios, recoge el diario Mirror.

DA.