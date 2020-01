México, con carencia de especialistas en geriatría, reporta subsecretario

Al señalar que “no hubo visión de Estado en la planeación y desarrollo de recursos humanos de la salud”, Hugo López-Gatell, expuso que el país carece de especialistas en geriatría para la atención de los adultos mayores.

Refirió que según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 10 años la población de más de 60 años rebasará los 20 millones de personas, mientras que para 2050 el porcentaje de adultos mayores alcanzará el 27.7 por ciento de la población mexicana.

El paulatino envejecimiento de la población mexicana, amerita contar con especialistas médicos para atender la demanda de servicios de salud en este grupo etario, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Hay escasez de profesionistas, no hubo visión de Estado en planeación y desarrollo de recursos humanos de la salud. No podemos darnos el lujo de no planear”, expuso al señalar que en administraciones pasadas no se previó contar con suficientes especialistas acordes a las necesidades de envejecimiento de la población.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal añadió que deben atenderse las necesidades de especialidades quirúrgicas, de salud mental, de geriatría.

“Estamos estimulando el desarrollo de profesionales", dijo López-Gatell Ramírez, aunque señaló que hay una prioridad de atención a la medicina comunitaria para llevarlos al primer nivel de atención”.