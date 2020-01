Las palabras tienen palabra

Una letrita puede hacer que en un escrito se diga algo muy diferente de lo que se quiso decir. No es lo mismo "reciente" que es lo que sucedió hace poco tiempo que "resiente" que es forma del verbo resentir que significa empezar a flaquear o a debilitarse o bien tener sentimiento o dolor por algo.

No es lo mismo rebelar que es sublevar, emancipar, volverse en contra de una autoridad, que revelar que significa descubrir, mostrar algo que se mantenía oculto.

No es lo mismo "meces", que es acción del verbo mecer como en "tú meces la cuna del bebé", que "meses" que es el plural del sustantivo mes, período de cuatro semanas.

Esta es muy común que se confunda: no es lo mismo "has" del verbo haber que generalmente va apoyando al participio de otro verbo como en "has vivido" o "has comido", que "haz" que es imperativo (mandato o ruego) del verbo hacer como en "haz lo que te digo" y también es sustantivo que se refiere a un atado o manojo como "un haz de leña" o un "haz de rayos".

Una pregunta que frecuentemente me hacen es acerca de la expresión "a dónde". Quieren saber cuál es la forma correcta "¿a dónde vas?" o "¿adónde vas? Le aclaro que se pueden usar indistintamente ambas formas, "a dónde" y "adónde". Las dos se consideran correctas.

Insisto también en otras palabras que confundimos con frecuencia. No es lo mismo "eruptar" que "eructar". La palabra correcta es la segunda que es "expeler con ruido por la boca los gases del estómago".

También le recuerdo que la palabra correcta no es "transplante" sino "trasplante" que es acción de trasplantar que significa trasladar plantas del lugar en donde están arraigadas a otro, o bien, trasladar un órgano o tejido de una persona a otra. ¿Y no se puede decir también "transplantar"? No, fíjese… transplantar no existe en el diccionario.

Carlos Flores ¿Qué son los muégalos?

Los muégalos, no sé… no los había escuchado. Los que conozco son los muéganos, que son dulces hechos con bolitas de harina tostada y miel.

Es mucho menos malo agitarse en la duda que descansar en el error.