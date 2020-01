Mexicanos en China, 'con buena salud'

Hasta la fecha, no hay registro de mexicanos en China que hayan enfermado a causa del coronavirus; todos los connacionales que se han identificado en aquel país están en "buen estado de salud" y dos de ellos han manifestado su deseo de salir de esa nación, dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de una tarjeta informativa que distribuyó la Cancillería, se dio a conocer que las representaciones diplomáticas de México en China mantienen "cercana comunicación" con mexicanos en ese país desde que se tuvo conocimiento del surgimiento de este nuevo virus. "Hasta este momento no hay registro de personas mexicanas que hayan enfermado... La Embajada en Beijing está en contacto con personas mexicanas en la ciudad Wuhan" y que dos mexicanos han dicho que desean salir de China. Sin embargo, dado que el Gobierno chino impuso restricciones para viajar dentro de su territorio, las autoridades mexicanas están haciendo las consultas necesarias con China y otros países "sobre eventuales esquemas para atender las preocupaciones de las personas mexicanas en el marco de las actuales consideraciones de sanidad".

Uno de los mexicanos que quiere salir de Wuhan es Daniel Satamatis, quien solicitó ayuda también al Gobierno de Estados Unidos, señalando que tiene visa. La Cancillería está en contacto con él, pero no se ha resuelto nada respecto de la posibilidad de que viaje.

En Guanajuato, el Gobierno estatal anunció que traerá de regreso a 62 jóvenes becarios que estudian en China para no exponerlos y además porque en aquel país se suspendieron las clases y sus padres están preocupados. "Yo creo que no tiene sentido arriesgar a los jóvenes y dejarlos allá", dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien añadió que se están haciendo los trámites para la contratación de vuelos. Los jóvenes estudian desde hace ocho meses en universidades de diversas regiones de China. La beca, aclaró Rodríguez, no se termina, sino que queda en "'stand-by', mientras se resuelve el problema".