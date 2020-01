Arte e historia se suman al 'Dolly Parton Challenge'

El "Dolly Parton Challenge" ha causado conmoción en los últimos días, pues ha permitido que los usuarios reúnan en un collage sus cuatro mejores poses para distintas redes sociales: LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder. Sin embargo, los museos no se quisieron quedar atrás y algunos aceptaron para llevar el mundo del arte a este desafío.

El Musée d'Orsay, de Francia, es una de las pinacotecas que mejor recepción tuvo al momento de realizar el reto pues su publicación contó con más de 58 mil Me Gusta.

"Entra en un museo que lo tiene todo (pero no estamos en Tinder)", fue lo que escribió el espacio al momento de publicar la imagen que tiene entre algunas de las piezas "Le Cercle de la rue Royale", de James Tissot; "Réunion de Famille", de Frédéric Bazille; "Le Bal du Moulin de la Galette", de Auguste Renoir; y la fotografía "Etude de nu", de Edmon Lebel.

Come to a Museum who can do it all !#dollypartonchallenge



James Tissot, "Le Cerle de la rue Royale" (1868)

Frédéric Bazille, "Réunion de famille" (vers 1867)

Auguste Renoir, "Le Bal du Moulin de la Galette" (1876)

Edmond Lebel, "Etude de nu" (vers 1860) pic.twitter.com/5ocxyKKSe8 — Musée d'Orsay (@MuseeOrsay) January 24, 2020

Sin embargo, la que tuvo mayor éxito fue el Met Museum, que desde que publicó su "Dolly Parton Challenge" ha sumado más de 93 mil Me Gusta. Emulando un poco al sitio parisino escribió "Puedes encontrarnos también en óleo, papel, mármol, terracotta... y Tinder".

Incluso el Met se llevó un gesto de aprobación del Van Gogh Museum, a lo que agradeció y ocurrió lo inevitable: el espacio dedicado al postimpresionista también aceptara el desafío.

El Van Gogh Museum le entró al juego y compartió sus mejores cuadros adaptados a las redes sociales. En el retrato de Linkedin está frente a un caballete con sus pinceles, para Facebook está una reunión, en la imagen de Instagram el artista tiene una pipa en la boca, y en la de Tinder es un torso desnudo. Todas ellas han conseguido más de 76 mil Me Gusta.

El Museum of Fine Arts de Boston también fue muy aplaudido en redes sociales pues sus imágenes de Sheldon Peck, Erastus Salisbury Field, Claude Vignon y Henri Regnault consiguieron más de 8 mil Me Gusta.

Otros espacios que se sumaron al Dolly Parton Challenge sin mucho éxito como los lugares antes mencionados fueron el Museo de Arte de Ponce, que pese a conseguir varias risas de sus seguidores consiguió cerca de 600 Me Gusta; y el San Antonio Museum of Art, que pese a tener en Tinder un desnudo de mucho realismo consiguió apenas 885 Me Gusta.

Un museo más que se sumó al reto, fue el Natural History Museum, que si bien no cuenta con obras de arte optó llevar ejemplos de su acervo a las redes sociales.

Get you a museum that can do it all.#DollyPartonChallenge pic.twitter.com/FdoUilRHXd — Natural History Museum (@NHM_London) January 24, 2020

Si bien no se trata de un museo ni cuenta con un acervo propio, la casa de subastas Sotheby's se atrevió a realizar su "challenge" donde colocó varias las piezas que forman parte de su "Master Weeks" de una exhibición que tiene en Nueva York.