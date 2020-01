Secuestra accidentalmente a un perrito por pensar que era de la calle

El caso ocurrió luego de que compartiera un tuit buscándole casa a un perrito 'callejero', el cual mantuvo en su cochera dentro de una caja por algunas horas.

Poco después, el chico avergonzado compartió que el perrito en realidad tenía dueño y que pasaron toda la noche buscándolo en las calles, hasta que dieron con él en la casa.

Rápidamente el caso se hizo viral en la red social, donde cientos de usuarios se identificaron con su historia.

Hermosillo. Rt.

soy un cachorrito de calle que quiere tener una casa me adoptas? no soy bravo, pero si tranquilo. A simple vista no tengo garrapatas solo me falta un baño. pic.twitter.com/ZzCDIIYDYo