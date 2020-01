La verdad tras la foto de 'la mujer con su hijo' repartiendo pedidos de Uber Eats

Recientemente en redes sociales, se volvió viral la fotografía de una mujer a la que se le ve en la calle con una mochila de Uber Eats, mientras es acompañada de un niño que se presumía era su hijo. Sin embargo, ésta ha salido a la luz para revelar la verdad de su situación.

Por medio de Facebook, el medio donde se difundió principalmente la foto, se decía que la mujer recorría las calles de la ciudad a pie para entregar los pedidos de Uber Eats, acompañada por su pequeño 'hijo'. Detalle que despertó conmoción entre internautas que no tardaron en hacer viral la escena.

Entre todos esos usuarios que compartieron la imagen, una chica de nombre Dennise Dunn Romero, pidió que la ayudaran a localizar a la protagonista de ésta, ya que deseaba regalarle una bicicleta con el fin de ayudarla un poco.

Fue así que gracias al poder de las redes sociales, internautas consiguieron dar con la mujer que aparece en la foto, la cual además contó la realidad tras el material que la hizo viral.

Identificada como Nancy Ôs en Facebook, dijo que el niño que aparece con ella no es su hijo, sino su sobrino y que en ocasiones la acompaña a realizar su trabajo.

"Hola, soy yo la de la foto y pues que lastima que juzguen sin saber. Les cuento un poco, él es mi sobrino y a veces lo cuido como es ese caso. A veces me llevo a mi hija, los voy turnando, casi más los fines de semana, pero porque es mucho riesgo tanto para ellos como para mí. Sí soy repartidora y sí me dedico sólo a repartir, no me da pena decirlo. De hecho mi niña tiene 6 años y sí me cuido, por el momento sólo es ella, no quiero tener más hijos. Soy repartidora, ando caminando y no me da pena, es un trabajo y hay que salir adelante", escribió Nancy aclarando su situación, además de aprovechar para contestar algunos comentarios.

Por su parte, Dennise quien tenía la intención de regalarle una bicicleta, realizó un post en el que dijo que tras ponerse en contacto con la mujer, ésta le explicó que otro chico le va a regalar una motocicleta.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que en cadena me ayudaron a encontrar a Nancy, me extasía la generosidad que mucha gente ha mostrado con una publicación que sólo tenía como finalidad ayudar a una chica hacer su trabajo más fácil. Hoy un chico al que le llamaremos 'Arturo' ha cambiado para mejor mis planes de la bicicleta para Nancy, ya que él le regalará una MOTO y eso es mucho mejor para ella", escribió Dunn.