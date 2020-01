Para Empezar

Guillermo Almada está ante su mayor reto desde que llegó a Torreón. Los números no mienten, su Santos va para abajo, no se encuentra, parece incluso que se le ha agotado el discurso y empieza a haber jugadores incómodos.

Almada nos sorprendió a todos, lo que antes vimos como novedad hoy se ve distinto. Abandonar el TSM los domingos de juego a las 22:30 y ver que el equipo está entrenando ya no lo veo tan novedoso y positivo, incluso yo lo empiezo a tomar como algo exagerado y que quizá no sirva de nada.

No sé los jugadores pero si ante la exigencia de un técnico intenso a top, no ven congruencia en ciertas situaciones, la cosa se empieza a complicar.

Almada no está obligado a ser Mr. Amigo ni Rey de la simpatía, nosotros lo debemos juzgar nada más por su trabajo, de lo contrario dejaríamos de hacer análisis deportivo y entraríamos a otra cosa muy desagradable que hacen muchos colegas que es juzgar y publicar según cómo te caiga la persona, eso no se vale.

Desde la eliminación en la liguilla fueron evidentes las declaraciones en sentido contrario de jugadores y entrenador y de jugadores referentes no de cualquiera, es muy simple, para ellos falló su técnico y para el técnico fallaron sus jugadores. En mi opinión era labor de Almada no dejar crecer ese problema, arreglarlo en el vestidor y no ventilar las diferencias, diferencias que desembocan en el exabrupto de Furch al salir ayer de la cancha sugiriéndole a Almada jugar con dos nueves, él y Rivero.

Santos Laguna se caracteriza los últimos años por tener grupos sanos, parte de sus éxitos han sido por eso, no tengo ninguna prueba más que mi intuición para comentar que desde mi perspectiva, hay que ajustar las tuercas dentro del vestidor con los pesos pesados y referentes.

Si sentaste a Hugo Rodríguez y a Emilio Orrantia por sus errores contra Rayados, es momento de usar el mismo criterio con Félix Torres, Gorriarán y Castillo, así de sencillo. Unión de grupo y cuerpo técnico es lo que hoy Guillermo Almada debe recuperar urgentemente.