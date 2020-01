Deportistas lamentan muerte de Kobe Bryant

Estrellas como Michael Jordan, Larry Bird, Shaquille O'Neal, o Lionel Messi, expresaron su sentir tras la tragedia.

"Estoy conmocionado por la trágica noticia de la muerte de Kobe y de Gianna (su hija). Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Yo amaba a Kobe, era como mi hermano menor. Solíamos hablar, y echaré mucho de menos esas conversaciones. Era un fiero competidor, uno de los más grandes de este deporte y una fuerza creativa. Kobe era también un papá asombroso que amaba profundamente a su familia y que se enorgullecía del amor de su hija por el deporte del basquetbol", dijo Michael Jordan, exbasquetbolista miembro del Salón de la Fama.

"Kobe no solo era un ícono en la cancha, sino un hombre del mundo y tuvo impacto en muchas vidas y comunidades de las formas más positivas. Su estrella seguía creciendo día con día y él no conocía los límites debido a sus muchos talentos intelectuales y creativos, y al deseo de ofrecer algo a cambio a los demás _su pasión por el juego, por su familia y por otros era evidente en todo lo que logró", expresó Larry Bird, miembro del Salón de la Fama de la NBA.

"No hay palabras para expresar mi dolor ante esta tragedia al perder a mi sobrina Gigi y mi hermano Kobe. Te amo y te voy a extrañar. Mis condolencias para la familia Bryant y las familias que iban a bordo (del helicóptero)", twitteó "Shaq".

Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V