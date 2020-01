Justifican ausencia de Morena para recibir a Caravana por la Paz

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aclaró que su ausencia en la recepción que senadores de la oposición hicieron a una comisión de la Caravana por la Verdad, Justicia y Paz, se debió a "compromisos previos".

En un mensaje de redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara Alta expresó que fueron los senadores Dante Delgado (MC) y Emilio Álvarez Icaza quienes solicitaron a la Jucopo poder usar la sala protocolo del recinto, él fue invitado pero no pudo asistir.

"Los senadores Dante Delgado y Emilio Álvarez solicitaron la sala de juntas de la Jucopo para recibir a la familia LeBarón y a Javier Sicilia; accedí y fui invitado, mas no pude acompañarlos, por compromisos previos", escribió.

Ante ello, Monreal instruyó al secretario técnico de la Junta para recibir las exigencias de los integrantes de la caravana, que consistieron en el estudio Justicia Transicional en México. “Bienvenidas todas las voces al Senado”, añadió Monreal.

En entrevista, Álvarez Icaza expresó que se hizo la invitación a Ricardo Monreal y se disculpó, de manera anticipada, por no poder asistir. Y que también se envió una invitación formal a los grupos parlamentarios del PT y el PES.

"Ricardo Monreal me dijo que no podía estar y que vería la posibilidad de que viniera alguien más de Morena. También recibí la misma respuesta del PT, y el PES, que fueron invitados, ya es su decisión querer o no estar", dijo.

En la reunión solo estuvieron presentes Xóchitl Gálvez (PAN), Claudia Ruiz Massieu (PRI), Patricia Mercado (MC), Dante Delgado (MC), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Emilio Álvarez Icaza (independiente).