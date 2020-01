Rechaza Caminata por la Paz dialogar con Gabinete de Seguridad

Los integrantes de la Caravana por la Verdad, Justicia y Paz demandaron una política de Estado, "del tamaño del horror y la tragedia que nos trajeron caminando estos 4 días".

En una carta abierta al Presidente, que leyó el poeta Javier Sicilia en un mitin frente al Palacio Nacional, reclamó que "no tenemos nada que hablar con el Gabinete de Seguridad. Redujeron la tragedia y el dolor a un problema de seguridad. Ni los balazos, ni los abrazos: una política de Estado del tamaño del horror y el sufrimiento que hemos traído en estos 4 días", dijo.

En este momento, ingresó una comisión de diez familiares de víctimas de la violencia al Palacio Nacional donde le entregaran a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y al gabinete de seguridad del gobierno federal, un estudio sobre justicia transicional así como una bandera mexicana intervenida que simula haber sido baleada.

No se quedarán sostener ninguna reunión puesto que señalaron que no tienen nada que tratar con el gabinete de seguridad.

"Es tiempo de poner un verdadero alto a tanto dolor, tanta muerte y tanta mentira. Tú decides presidente hacia qué lado de la historia caminas".

"Nunca es fácil enfrentar una crisis pero no hacerlo, hará que la violencia reine para siempre en un campo de osarios y miedo. La verdad debe prevalecer. Nosotros al caminar hasta aquí hemos cumplido con nuestro deber, nuestra consciencia y deber ético, nuestro amor por las víctimas, nuestros hijos".

Adrián LeBarón pidió reconciliación entre los mexicanos y señaló que quienes marcharon hoy, "somos seres humanos luchando por vivir".

En el mitin de la Caravana Verdad, Justicia y Paz LeBarón pidió que haya un reconocimiento entre mexicanos a pesar de las diferencias que nos separan.

"Los corazones se reconocen y se abrazan, se reconcilian. Este es un llamado a la reconciliación y así nace la esperanza.

Llevamos 15 años en guerra y no hemos aprendidos a reconciliarnos, que no pasa. Reconocernos sin prejuicios, dejando el miedo al lado. No somos chairos ni fifís, somos seres humanos luchando por vivir. Ya no queremos sobrevivir, México".