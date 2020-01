Suspenden cirugías en IMSS de Monclova

El Hospital General de Zona (HGZ) número siete del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suspendió las cirugías programadas para enero y se visualiza la misma situación para febrero, por falta de insumos y materiales; los médicos no dan fecha para cuándo se reprogramarán porque desconocen cuándo les surtirán los implementos y medicamentos que necesitan para las intervenciones quirúrgicas.

La Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC) en Monclova, externó su preocupación por lo que ocurre en el Seguro Social; "no hay medicamentos para pacientes con cáncer, no tienen medicinas para enfermos de VIH y carecen de muchos otros. Ahora también suspenden las cirugías y no dicen para cuándo las realizarán", expuso Gerardo Mario Mireles Castillo, secretario general del Comité Ejecutivo Local del organismo obrero.