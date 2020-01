DICHOS DE SOR JUANA

Siempre el que censura y contradice es quien menos entiende lo que dice

Gobernó México un presidente del que se dijo: no entiende que no entiende, y el dicho se hizo popular y viene a la mente porque en los versos de Sor Juana tema de este comentario se habla de alguien que no entiende lo que dice. No entiende que no entiende. El refrán inventado por La Americana Fénix podría referirse a que quien no entiende -mordiéndose la cola-, no comprende lo que él mismo está enunciando en el presente, o sea que está construyendo un galimatías; por otra parte, las palabras de la Décima Musa podrían referirse a que, el que no entiende, no ha comprendido el asunto del que habla. También podría ser que en sus disparates confluyan los dos motivos: no entender su propio discurso y no haber entendido el tema de su alocución.

Los versos que constituyen el refrán de la Décima Musa aparecen en un largo poema escrito con tono gracioso, jocoso, que parece que le ocupó tiempo para solazarse hablando de su intención de pintar un retrato, pintura que oscila entre ser producto de la paleta y producto de la habilidad poética. Aunque claro, el retrato acaba siendo pintado con palabras.

El título de "Ovillejos" es el que identifica al poema y, contradictoria como es la poeta, aunque en el refrán censura a los censores, en el largo poema ella censura a escritores y pintores; pero tampoco se exenta ella de la autocrítica. De cualquier manera no sólo en la literatura y el arte cabe el refrán. Vale recordar: Sor Juana dice: "siempre el que censura y contradice / es quien menos entiende lo que dice".