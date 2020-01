Con frecuencia modificamos algunas de las expresiones que utilizamos en el lenguaje y hoy le hablaré de algunas de ellas, además de algunas aclaraciones. Recordemos siempre que el verbo haber, en forma impersonal, no tiene plural. Se lo explico: no es correcto decir "no habrán muchas personas en la reunión". Aunque nos estemos refiriendo al plural "personas" déjeme insistir en que el verbo haber no tiene plural, así que lo correcto es "no habrá muchas personas en la reunión". Este es un error muy común.

Una expresión que veo y escucho que aplican mal casi a diario es: "con base a…" y pues no, no es correcto. Cuando se pone alguna cosa sobre una base se pone "en la base" no "a la base", por lo tanto es conveniente tener presente que lo correcto es "con base en", no "con base a" o "en base a", como la usamos con mucha frecuencia. Y ya que estamos en eso también insisto en que la expresión "de acuerdo a" es incorrecta. Lo correcto es "de acuerdo con…". Otra expresión que usamos con frecuencia es con respecto a la conjugación del verbo nevar. Recordemos que en cuarto año de primaria estudiamos lo referente a los verbos irregulares y el verbo nevar es irregular. Aunque ya lo hemos mencionado varias veces anteriormente, ya que estamos insistiendo en nuestra recomendaciones, le recuerdo que los verbos irregulares al conjugarse no conservan constante su primera parte. Por ejemplo el verbo volar. Se dice yo vol-é en pretérito pero no se dice ya vol-o en presente sino yo vuelo. De similar manera se comporta el verbo nevar. Aunque se dice "ayer nevó" en pretérito no es correcto decir "esta noche neva" sino "esta noche nieva". Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo. ME PREGUNTA: Mario Martínez: ¿Qué significa deambular? LE RESPONDO: Deambular es caminar sin rumbo, por lo tanto deambular sin rumbo es pleonasmo. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo Esquilo: ni aún permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar puede el hombre escapar a la sentencia de su destino.