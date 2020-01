En la tierra quedará guardado, Todos nos iremos, el mundo sigue dando vueltas, hay más tiempo que vida, frase tan trillada.

Este tema, como les mencioné en el anterior, me hace reflexionar, que definitivamente sí hay situaciones para siempre, pero muy seguido me topo con "Nada es para siempre" en el campo profesional, en cual me dedico, es muy importante los cuidados que tengamos, y, aun así, se presentan alteraciones en la vida que causan los problemas.

La estomatología es un área, para atender la salud oral y tejidos blandos de cara y cuello.

Estos se pueden alterar, con estrés, mala nutrición, calidad de vida, salud general la cual cuando tenemos pacientes muy comprometidos sistémicamente, vamos a tener más problemas, hábitos como sedentarismo, alcohol, cigarro, comer dulces en exceso o no tener un buen cuidado con la higiene.

Todo esto nos va a alterar nuestros órganos dentarios y tejidos orofaciales. La recomendación de siempre es acuda con su odontólogo dos veces al año, para valorar su salud bucal y general, es quien le va a decir cómo se encuentra. No espere a usted sospechar algún síntoma, o, verlo o sentirlo.

Hay muchas áreas de la estomatología que revisar, tenemos, contracturas musculares, problemas de articulación temporomandibular, problemas de postura que nos dará dolor de cabeza, cintura, espalda, y todo viene de la boca, dolores faciales, todo este tema se puede englobar en uno solo, y es muy importante que usted se entere que el odontólogo lo puede ayudar, aquí la frase "nada es para siempre" antes no apretaba los dientes, antes no se me quebraban los dientes, antes no me dolía la cabeza o tenía zumbidos en oídos, antes no me tronaba la boca al abrir o cerrar.

Pues sí, ahora, usted ya tendrá más edad, más estrés o preocupaciones, o no se atendió a tiempo y ahora las consecuencias.

Dentro de este mismo tema, tenemos el "trauma oclusal" apretamiento, o rechinamiento de os órganos dentarios, los cuales va a ocasionar muchísimos problemas, que iremos enumerando en otros artículos.

El apretamiento severo de dientes, pueden fracturarlos y requerir desde una obturación simple, una endodoncia, una rehabilitación con corona que cubre la pieza, o extracción.

Cuando hay extracción, muchos compañeros tienen el criterio de colocar implantes, es muy importante valorar como esta de exacerbado el problema de apretamiento antes de decidir a este tipo de tratamiento.

Ya que cuando el trauma oclusal es muy severo, causa muchos problemas periodontales, perdida de hueso, no solo hubo fractura del órgano dentario, también se presento problema en el hueso que retenía este.