Asesinatos, sin tregua en el país

En el año del Culiacanazo -el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán-, los 31 asesinados del bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz; la aparición de 19 cadáveres en un sólo día en Uruapan, Michoacán, y la masacre de la familia LeBarón, los homicidios en México se concentraron en zonas concretas del territorio nacional.

En 2019, durante los 365 días más violentos en el país desde que se tiene registro, siete de cada 10 asesinatos se concentraron en la cuarta parte de los municipios.

De acuerdo a un análisis, de las 30 mil 330 carpetas de investigación iniciadas por homicidios y feminicidios en cada uno de los 2 mil 457 ayuntamientos del país, 20 mil 111 de ellas se concentraron en 646 ayuntamientos.

Estas demarcaciones son las que superaron la media de indagatorias; se reportan 24 por cada 100 mil habitantes. Este número es menor a las 35 mil 588 víctimas anunciadas estos últimos siete días, ya que una carpeta puede contener varios homicidios.

Utilizar este indicador permite tener una mejor comparación de la problemática de los asesinatos en el país y muestra que en estas localidades se abrieron en promedio durante 2019, 52 investigaciones por este delito, casi tres veces más de lo que en el resto del país.

"Tengo muchas dudas respecto a las diferencias en política de seguridad que dice tener el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la de otros sexenios", reflexiona Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad de Coahuila, doctor por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en seguridad pública.

"Sí hay una parte de transferencia directa a las comunidades en forma de programas sociales, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, pero esto puede ayudar en 15 ó 20 años.

"No obstante, en las estrategias a corto plazo, no veo las diferencias. Por ejemplo, la Guardia Nacional es un cuerpo militar disfrazado de policía y con un despliegue, estructura y elementos de la Policía Federal y se comportan igual, sin mucha inteligencia detrás y con violaciones a los derechos", explica.

Para Raúl Zepeda, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y que ahora cursa su doctorado en la Universidad de Oxford, aunque exista una continuidad con las políticas de sexenios anteriores, sí se ven algunas diferencias remarcables.

"Por un lado, el Presidente ha decidido no usar como estrategia las reacciones excesivamente letales contra las organizaciones criminales, pero el problema es que no hay un reemplazo; es decir, si la Guardia Nacional se encuentra con un tiroteo en Tamaulipas, no va a disparar en abundancia, pero no sabemos qué va a hacer para controlar el evento", detalla.

Otra gran disimilitud que señala es la desaparición de una lista de los más buscados y las capturas prioritarias: "Sí parece que no es intención del gobierno sacar cada tres meses un gran capo capturado, pero tampoco queda claro que haya un reemplazo por nuevas estrategias", asevera.

Donde sí ve una misma política es en el campo de la comunicación. "El expresidente Enrique Peña Nieto no hablaba del tema, y es lo mismo que hace López Obrador. En el caso del primero, su respuesta era: 'Lo estamos tratando'; con el segundo es: 'Lo estamos tratando en las reuniones de las 6:00 horas del gabinete de seguridad'", indica el maestro en Ciencia Política.