Las mejores imágenes y memes del Dolly Parton Challenge

Estrellas como Will Smith, Mark Hamill y Miley Cyrus, se han unido a esta novedosa tendencia, causando furor entre sus seguidores.

Por supuesto, internautas no pudieron dejar pasar esta oportunidad para realizar memes en torno a famosas figuras que la red los ha vuelto virales.

An aardvark that can do it all! #dollypartonchallenge pic.twitter.com/dYl6BVrUHq