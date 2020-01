Agencia de tránsito estadounidense difunde fotografías de una extraña 'criatura'

Las fotografías que compartió la cuenta en Twitter del Departamento de Transporte del Estado de Washington, fueron tomadas en la Ruta Estatal 20, en el Condado de Ferry, las cuales muestran un paisaje nevado.

Sin embargo entre los árboles que se aprecian en el material, se alcanza a distinguir una sombra desconocida la cual ha conseguido levantar dudas entre el público sobre su naturaleza, al imaginar que podría tratarse de la legendaria criatura Pie Grande.

"¿Has notado algo extraño en nuestra cámara web Sherman Pass / SR 20 antes? Si miras de cerca el árbol de la izquierda, parece que hay algo ahí, podría ser el 'Sasquatch' ¡Te lo dejamos a ti!", escribieron en la publicación.

Sasquatch spotted!!! I'm not superstitious... just a little stitious. Have you noticed something strange on our Sherman Pass/SR 20 webcam before? If you look closely by the tree on the left there looks to be something... might be Sasquatch... We will leave that up to you! pic.twitter.com/RaDGqQdEUF