¿Qué es el Dolly Parton Challenge que se ha vuelto viral en la red?

Recientemente un nuevo reto viral se ha apoderado de las redes sociales, cuya autora es la actriz estadounidense Dolly Parton.

Dicho 'challenge' nació a raíz de que la también cantante, como parte de su cumpleaños número 74, compartió una imagen donde muestra 4 fotografías de ella en diferentes facetas de redes sociales, Linkedin, Facebook, Instagram y Tinder.

"Consigue una mujer que pueda hacerlo todo", escribió Parton en su publicación de Instagram.

Por supuesto, esto no tardó en causar revuelo entre internautas e incluso famosos, que adaptaron su idea como un 'reto' al que llamaron Dolly Parton Challenge, haciendo sus propias versiones, así como parodias de series, películas, personajes de ciencia ficción, entre otras cosas.

Go bust or go home! #DollyPartonchallange pic.twitter.com/2Zv4xqOeFp — Digital Maps of the Ancient World (@DigitalMapsAW) January 25, 2020