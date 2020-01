Fuera de juego

Cruz Azul enfrentará esta tarde a Santos Laguna en un partido de vital importancia para el futuro inmediato del técnico celeste, Robert Dante Siboldi, mismo que hace no mucho tiempo brillaba con el conjunto que visitará la cancha del Estadio Azteca.

Para “beneficio” de los laguneros, el equipo cementero vive un desorden institucional y deportivo que ha desembocado en tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX y en las que probablemente denota el poco nivel futbolístico de sus pilares: José de Jesús Corona, Julio César Domínguez y Milton Caraglio.

La directiva de Cruz Azul, ahora liderada deportivamente por Jaime Ordiales, volvió a retomar las viejas costumbres: esas de contratar jugadores en la fecha 2, que se adapten hasta la 8 y que debuten en la 12, fórmula que constituyó a uno de los peores Cruz Azul que yo recuerde, ese que siempre pisaba el sótano general, que no le ganaba a los equipos “fáciles” (de los que ya comienzan a escasear en el futbol mexicano) y que, en su tiempo, llegó a tener problemas de descenso.

Me cuesta creer que la planeación deportiva que hacen los hermanos Álvarez, dueños del club, y el paupérrimo vicepresidente Víctor Garcés, no les permita ver que el equipo al que tanto le han sacado provecho no vaya para más, porque siendo sinceros Cruz Azul está más cerca de competirle a un equipo del Ascenso MX, que al América, Rayados, Tigres o León.

Para este torneo han conseguido cinco refuerzos, tres de ellos llegan como totales desconocidos y con poco conocimiento del formato de competencia, pero que ante la falta de jugadores de renombre que se sumen a esta institución, tendrán que sacar la casta para hacerse de un lugar en el cariño de la afición.

No puedo dejar de lado lo sucedido a media semana en la Copa MX, luego que Martín Barragán cometiera un penal por una mano a lo “Luis Suárez” en el que sería el primer tanto de la noche, puesto que prefirió ver cómo echaban a un compañero, canterano que recién comenzaba su carrera con los Pumas, antes de pedirle la roja al árbitro.

Sí, entiendo que el error fue del colegiado y del abanderado que lo hicieron pésimo en el control de la situación, pero como compañero te aferras y pones la cara (tal como lo hizo con la mano), aunque también se me hace de muy poco cáracter lo del capitán Víctor Malcorra, que demostró el por qué le quitaron el gáfete en Liga, al no aferrarse al no señalar al culpable de la roja y solamente protestar la razón del color de la tarjeta.

Luego de todo el borlote que se creó en redes sociales y ante la presión mediática, “El Gasolinero” tuvo que salir a flote para ponerse a disposición de la Comisión Disciplinaria, con foto incluida en su cuenta personal junto a Jesús Rivas para cortar tajantemente las críticas.