Nuestro Recomendado

La lluvia en mi nariz, el primer libro de la escritora mexicana Jimena H. Blengio (1988), está conformado por siete cuentos sobre temas cotidianos dirigidos a niños y jóvenes.

“Algo que tenía claro al escribir los cuentos era hablar de asuntos cotidianos, que son normales y a todos nos ocurren. Para decir a los chicos y chicas, estas cosas suceden y está bien hablar de la tristeza y dolor, todo eso que a veces se piensa que está mal. Quería hablar sobre el divorcio, que es algo que ocurre en la vida y de ahí nacen las historias”, relató.

En entrevista, recordó que desde 2014 comenzó a escribir, aunque por ciertas circunstancias sus textos se quedaron guardados hasta 2019, cuando decidió volverlos a trabajar y publicar. Aunque ninguno de sus siete cuentos es su propia historia, sí se identifica con el personaje de “Querida Vania”, “hay mucho de mí en ese personaje, pero conscientemente no lo hice así, ni siquiera cuando lo escribí, sino ahora que lo releo es cuando me doy cuenta, y en las demás historias no hubo ningún caso en particular”.

Respecto del cuento “Besos de chocolate”, comentó que la inspiración fue el primer amor, esa primera vez que uno se enamora y lo que se siente, para poder describirlo, “pero no hay nada en específico, no hay más de mí, es solo imaginación”.

Aun cuando en sus textos utiliza un lenguaje sencillo, señaló que al realizar una lectura sobre los cuentos ya impresos, cree que pudo haber sido más entendible, por lo que ciertas palabras serían más naturales.

La lluvia en mi nariz, que incluye “Querida Vania”, “Besos de Chocolate”, “Esperanzas movedizas”, “La lluvia en mi nariz”, “El éxodo de los huesos”, “El misterio de un faro” y “La Tempestad”, será presentado el próximo 25 de enero; el primer tiraje consta de cien ejemplares, por lo que después de la exposición y de analizar la recepción del mismo, se decidirá si se aumenta.

Detalló que su libro fue comercializado en algunas escuelas, para que llegue a más jóvenes; incluso, ya ha realizado lecturas en algunas, actividad que seguirá realizando. Jimena H. Blengio recordó que su historia entre libros y literatura fue debido a la influencia de sus padres, ya que su papá es director de escena, mientras que su mamá es periodista y sus abuelos estaban inmersos en las mismas actividades, “hubo un momento en mi vida en la que, para llevar la contraria, me alejé de eso, pero después, a los 16 años, empecé a escribir poesía; bueno, en mi cabeza en ese momento era así. Después estudié Literatura y comencé a ejercer con más rigor, con más disciplina".

-Publica: Capítulo Siete. -Páginas: 54.