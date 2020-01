El gran tlatoani Andrés Manuel López Obrador visitó por sexta ocasión la provincia de Coahuila, para ser precisos, la capirucha del sarape, y como ya es costumbre en los famosos eventos de la Cuarta Transformación, los abucheos y chiflidos a la autoridad en turno no se hicieron esperar, pero en esta ocasión los organizadores se quedaron con los ojos cuadrados, ya que los aplausos para el “góber” Miguel Riquelme y los piropos para el “jovenmaravilla” Manolo Jiménez se escucharon muy claro, y los pocos abucheos que se pudieron escucharen el parque Las Maravillas fueron arrollados por elogios del preciso, que trató muy bien a las autoridades de casa. Durante el evento, y con un público difícil, integrado principalmente por los jóvenes, a quienes la 4T consiente con una beca, quedó muy claro que la capital coahuilense es el bastión priista más fuerte y donde más se acarrean adeptos en toda la provincia, además de la otra casa de Riquelme.

Nuestros subagentes, disfrazados de ‘ninis’, nos comentan que muchos de los asistentes que acudieron a chiflar o aplaudir, empadronados en el programa Construyendo el Futuro, no sabían ni de qué se trataba; varios becarios decían que ellos solo se habían apuntado para salir de la escuela. En suma, ahora el presidente utilizará este programa como una herramienta electoral, pero por lo pronto en la capital no les salió como lo esperaba. Por cierto, la primera figura de la 4T anunció más visitas a Coahuila en los próximos meses, en su mensaje dijo que irá a los municipios de Monclova, Ocampo y nuevamente regresará a Saltillo. Al parecer al presidente ya se le olvidó lo que dijo hace unos meses, que en los estados donde hay proceso electoral, como lo son Coahuila e Hidalgo, no se iba a meter.

*******************

Con el juego de las sillas que significa para muchos el próximo proceso electoral en Coahuila, en el agonizante Partido Revolucionario Institucional de Torreón las aguas se empiezan a mover, y no solo por la designación de candidatos, sino por la curiosidad que genera quién guiará el rebaño durante las elecciones intermedias, ya que el exalcalde y jefazo Eduardo Olmos y Olivia Martínez, quienes fungen como presidente y secretaria de lo que queda del PRI Torreón, pronto dejarán sus cargos para contender, o al menos eso espera la segunda, por lo que la silla de la dirigencia quedará vacía. Para este puesto hay varios nombres.

Por estatutos a quien le tocaría sería a Fernando Villarreal, pero el joven no puede ni con su salón de eventos, menos con un cargo que implica resucitar al muerto; si no, basta ver la labor que realizaron Isis Cepeda y Hugo Dávila, quienes pasaron con más pena que gloria durante sus jefaturas en el RIP… Perdón, PRI. Don Fernando podría tener como premio de consolación la delegación de Desarrollo Social, cargo que dejaría Shamir Fernández. Quien está levantando la mano para encargarse de los destinos del tricolor torreonense es la estridente síndica de minoría, Dulce Pereda, quien luego de ver cómo se esfumaron sus sueños de ser diputada querría escalar más al interior de su partido.

Por cierto, a quien se la ha visto muy seguido en el Comité Municipal del PRI, dicen que tal vez negociando dónde quedaría, porque al parecer en Saltillo ya no, tanto así que ni agenda tiene para febrero, es a la zarina de la cultura Sofía García Camil. Y quien sigue de vacaciones decembrinas es el encargado de la oficina del Gobierno de Coahuila en La Laguna, Samuel Rodríguez, quien se tomó en serio eso de descansar. Nuestros subagentes, disfrazados de supercámara de seguridad, cuentan que el profe Samuel no ha ido más que en dos ocasiones al búnker del Edificio Coahuila desde que inició el año. Algunos de sus compañeros de nómina aseguran que su viaje a Disney lo cansó tanto que ni fuerzas le han dado para tratar de atender ningún tipo de asunto en la ciudad, ya ni porque las elecciones estén a la vuelta de la esquina.

*******************

La reunión de alcaldes de la Zona Metropolitana de La Laguna ha sido desdeñada por casi todos los mandatarios de las actuales administraciones municipales de la región; como cuando solían posar para la foto de manera muy activa los priistas Miguel Riquelme, de Torreón, José Campillo, de Gómez Palacio, y Luis de Villa, de Lerdo, y aunque no sirvió de mucho que digamos, anunciaron con bombo y platillos varios proyectos juntos, cosa que cambió cuando a los ayuntamientos de La Laguna llegaron las sucesoras Lety Herrera y María Luisa González, aun cuando seguían siendo Gobiernos priistas, pero doña Lety y don Miguel prefirieron evitar jugar a las vencidas. Ahora que los tres municipios tienen alcaldes de partidos políticos diferentes, la cosa se ha complicado mucho más. La que volvió a abrir la posibilidad de este encuentro desde el año pasado fue la morenista Marina Vitela, de Gómez Palacio, pero su homólogo priista de Lerdo, Homero Martínez, y el panista de Torreón, Jorge Zermeño, habían mandado la posibilidad al departamento de asuntos sin importancia.

Aunque últimamente don Jorge parece estar cambiando de opinión, y no crea que por el bien de la región, sino que está interesado en encabezar este grupo ante la próxima reunión en la SEDATU, y con el resurgimiento de la gastada idea del Estado de La Laguna, el edil afirmó que existen las condiciones culturales y económicas para que en un futuro pueda concretarse este proyecto, y aunque reconoció que no es fácil por el tema jurídico, pero respeta la idea de quienes aspiran a separarse de Coahuila y Durango, lo que llama la atención de propios y extraños es la postura de don Jorge, quien hace algunos ayeres intentó ser gobernador por Coahuila, cuando perdió ante el profe bailarín de la megadeuda, Humberto Moreira.

*******************

Durante el último informe que rindió la coordinadora de la Universidad Autónoma de Coahuila en La Laguna, Lorena Medina, quedó claro que la única persona que tiene un cargo seguro en la próxima elección de la casa de estudios es el flamante director de Ciencias Políticas, Juan Carlos Hernández, más conocido como “Bubu”, quien al parecer será oficial mayor de esta coordinación, luego de que declinara sus intenciones de ser coordinador. Nuestros subagentes, disfrazados de estudiante con sueño, nos comentan que también está claro que ya se “pactaron sillas” en Saltillo, quién sabe en qué dependencia, para Carlos Centeno Aranda, exdirector de la Facultad de Derecho, quien acaba de entregarle la facultad a su hermana, Adriana Centeno; los dos se consolarían con algún tipo de hueso en la capirucha del sarape para dejarle el camino libre a Sandra López Chavarría, quien con el respaldo del grupo de los Medina quedaría como candidata única para esta coordinación.

*******************

Tremenda arrinconada le dieron los incómodos representantes de los medios de comunicación a la alcaldesa de la alternancia en la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela, cuando casi, casi obligada la orillaron a reconocer al menos tres de una larga lista de familiares a los que la edil de Morena puso a vivir en el acierto; lo que llamó la atención no fue que la alcaldesa reconociera que tenía a varios familiares cobrando incluso como directores, sino que justificara su contratación bajo la excusa de que estaban capacitados y tenían experiencia en la administración pública, lo que muchos calificaron como un garrafal error de la 4T en Gómez, hacer pensar que el problema del nepotismo radica en la capacidad de los funcionarios y no en el parentesco. Nuestros subagentes, disfrazados de sobrino en la nómina, nos comentan que doña Marina terminó diciendo que los cuestionamientos de sus detractores le hacían lo que el viento a Hidalgo, hasta que alguien cercano le dijo que era a Juárez, por lo que molesta le contestó que ella no tenía ningún familiar de apellido Juárez.