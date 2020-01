Rosie Pérez apoya testimonio contra Harvey Weinstein

La actriz de Do the Right Thing, Rosie Pérez, testificó ayer que su compañera de reparto Annabella Sciorra le dijo a mediados de la década de 1990 que Harvey Weinstein la había violado pero que no podía acudir a la policía porque "me destruiría". Al testificar durante el juicio por violación contra el exproductor de Hollywood, Pérez dijo que su amiga Sciorra le había dicho en algún momento en 1993 con la voz trémula que algo le había pasado: "creo que fue una violación".

Pérez le preguntó a Sciorra si sabía quién la había atacado, pero Sciorra no le dijo en el momento. Meses después en otra llamada telefónica desde Londres le dijo que Weinstein la estaba acosando y estaba asustada, agregó Pérez. "Le dije, 'él es el que te violó'", y ambas comenzaron a llorar, testificó Pérez. "Por favor ve a la policía", recordó que le pidió a su amiga, pero dijo que Sciorra respondió: "no puedo, me va a destruir". El jueves Sciorra dijo al jurado que Weinstein entró a su apartamento de Nueva York a la fuerza, la sujetó en una cama y abusó de ella en 1993 o 1994. Agregó que Pérez fue una de las pocas personas a las que le contó sobre el incidente antes de denunciar públicamente en 2017. Weinstein niega haber tenido relaciones sexuales no consensuadas. Sus abogados dijeron que Pérez no debería de testificar, pero el juez James Burke estuvo de acuerdo. El abogado defensor Damon Cheronis cuestionó a Pérez por qué no fue ella con la policía, o a la casa de Sciorra cuando le habló por primera vez sobre el supuesto ataque. "Porque estaba siendo respetuosa", dijo Pérez. Weinstein el exejecutivo de estudio cuya caída impulsó el movimiento #MeToo está acusado de realizarle sexo oral por la fuerza a la asistente de producción Mimi Haleyi en el apartamento de él en Nueva York en 2006 y de violar a una aspirante a actriz en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013. Sciorra es una de cuatro acusadoras adicionales que se espera que testifiquen contra él como parte de un esfuerzo de la fiscalía para mostrar que Weinstein estaba acostumbrado a acosar mujeres.