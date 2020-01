Anuncia AMLO incremento a beca

En el primer aniversario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el incremento de esta beca. Ahora los beneficiaros recibirán 3,800 pesos, lo que se traduce en un aumento de 200 pesos.

Fue en su sexta visita al municipio de Saltillo que el mandatario encabezó el evento de aniversario del programa, el cual se realizó en el Parque Maravillas, donde se tuvo una asistencia de más de 10 mil jóvenes.

López Obrador arribó al lugar acompañado por la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme y el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.

Durante su intervención, López Obrador reconoció el trabajo de los jóvenes y resaltó que es esencial darles un impulso. "El hombre no nace malo. No es su naturaleza. Son las circunstancias", dijo al mismo tiempo en que indicó que la beca los ayudará a posicionarse en un empleo.

Por su parte, el gobernador de Coahuila aseguró que "la mejor inversión que todo Gobierno puede y debe hacer es en el talento, la capacidad y el vigor de los jóvenes".

El apoyo se divide en varios rubros. Una beca es para ayudar a quienes estudian la preparatoria, una más para quienes realizan la universidad y otra para los que no cuentan con trabajo. Se calcula que aproximadamente 4.3 millones de jóvenes reciben este apoyo.

De acuerdo con el portal del programa federal, Coahuila cuenta con 5 mil 332 vinculados, y Torreón es la ciudad con mayor cantidad de vinculados, con 1,952. Le sigue Saltillo con 989; San Pedro de las Colonias con 427; Matamoros con 400 y Francisco I. Madero,con 275.

Riquelme Solís destacó que Coahuila impulsa y fortalece a la juventud al dotarla de herramientas para su desarrollo, además aseguró que el mayor compromiso del estado es motivarlos para lograr cambios positivos en la sociedad.

"Con Jóvenes Construyendo el Futuro se renueva la esperanza de una vida mejor para miles de mexicanos. Tiene usted en Coahuila un aliado con su Gobierno, con las empresas, las instituciones y los organismos sociales en las tareas dedicadas a potencializar el talento y las facultades que poseen nuestros jóvenes".

El gobernador agradeció a López Obrador visitar por sexta ocasión al estado de Coahuila.

Andrés Manuel López Obrador, pidió a los jóvenes ayuda para acabar con las malas prácticas en Gobierno y la sociedad.

"La democracia es el Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No. Me tienen que seguir ayudando a empujar el elefante reumático, corrupto y mañoso que a veces es el Gobierno", dijo AMLO durante un mensaje a becarios coahuilenses del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Con la fuerza de los jóvenes que son la levadura de los movimientos vamos sacar adelante a nuestro querido México".

AMLO indicó que los adolescentes caen en actos delictivos por falta de oportunidades, por lo que indicó que el programa da becas a jóvenes estudiantes y a quienes no han encontrado trabajo. En este último caso la beca es por un año. Si en ese lapso de tiempo no logran obtener una plaza laboral en el lugar donde fueron asignados, el presidente les dará una carta de recomendación firmada por él.

"Se les va encaminando en la senda del bien con la idea de que sólo siendo buenos podemos ser felices. Que no estemos pensando que la felicidad es la acumulación de bienes materiales, de dinero, de fama. El lujo barato. No. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo", le dijo a los miles de adolescentes reunidos en el Parque Maravillas en Saltillo.

El presidente indicó que la violencia no se resuelve con violencia, sino oportunidades.

"La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se resuelven los problemas nada más con el uso de la fuerza. No es con amenazas de mano dura. Tenemos que garantizar la paz… se necesita atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Ningún ser humano es malo por naturaleza. No nacen malos. Son las circunstancias las que llevan a tomar el camino de la delincuencia".