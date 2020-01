De sociales...

HOLA, HOLA… Continuamos con algunos cambios de temperatura, protéjase.

El viernes 17, en la Región más Transparente, festejó su cumpleaños el estimado caballero y exgobernador de Durango, Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez y lo celebró en compañía de su esposa, Arminda Soria de Mayagoitia y familia con una comida, con un delicioso menú de gastronomía mexicana, en el legendario restaurante San Ángel Inn, que aún conserva la esencia de la exhacienda de Goicoecha. Y al día siguiente, los amigos de siempre de Durango, que ya han hecho usual hacer el viaje especial a CDMX, para ofrecerle una cena: Juan Ángel Chávez, Miguel Rincón, Roberto Isaac, Roberto Valdepeña. En el restaurante Churchill, disfrutó de amena charla tópicos de actualidad y brindis de honor, pues está cumpliendo, nada más y nada menos que 97 años de fructífera, activa vida formada de éxitos estatal, nacional e internacionalmente. Desde aquí, mi felicitación, con cariño, admiración y respeto.

Y a propósito del doctor Mayagoitia, gracias a su iniciativa, se convocó la semana pasada, a una reunión fraternal para darse el abrazo y brindis por inicio de este año 2020; ésta se realizó en el salón adjunto de las oficinas del señor gobernador José Rosas Aispuro Torres, bello edificio bicentenario, atendiendo a la invitación, los exgobernadores del estado Maximiliano Silerio Esparza, José Ramírez Gamero, Ángel Sergio Guerrero Mier e Ismael Hernández Deras. El ambiente fue de grata armonía y anécdotas.

El martes 21, el comité organizador del Maratón Lala, tuvo la primera reunión con el alcalde de esta ciudad, Jorge Zermeño Infante, con el motivo de ir afinando detalles, para la XXXII Edición del Maratón Internacional Lala, que se llevará a cabo el próximo 1 de marzo. Se contó con la presencia de María Lisa Marroquín, directora del Maratón Lala; Alfredo Alemán, director técnico del maratón y Brenda Baños de relaciones institucionales Laguna de Grupo Lala. En estos días se efectuarán las citas con las diferentes autoridades de los tres municipios, para que este maratón, siga siendo todo un éxito, pues ya ve usted el número de corredores ha ido en aumento.

El jueves 23, Maribel Barrera de Murra, le cortó una hoja más al calendario, desde muy temprano fue felicitada por su esposo Eduardo Murra Farrús, sus hijos Elías, Isabel y Abraham, así como de amistades y familiares. Fue objeto de múltiples regalos y buenos deseos. ¡¡¡Congratulaciones!!!

En días pasados terminó su misión en la tierra, el estimado caballero, Óscar Aguirre Sánchez, sincera condolencia a la familia Aguirre Gaitán, en especial a su esposa Amanda Gaitán de Aguirre, a sus hijos Maite y Memo, Sofía, Yvette y Raniero, Eduardo y Sonia; a sus hermanos Javier y Laura; a sus nietos, Eddy y Eri, Gucci y Leobardo, Andrea, Memito, Diego, María Teresa, Leobardo, Gonzalo, Álvaro, Samantha, Santiago, Giuliana y Valerio; a su bisnieta Paulina y demás familiares. Que Dios nuestro Señor, los conforte por su partida, para él oración y descanse en paz.

En el restaurante Los Farolitos, le celebraron su cumpleaños a Carolina C. de Ruelas, donde disfrutó de un rico desayuno acompañada de Martha A. de Rosales, Olivia A de García, Alma F. de Machado, Rosamalia de Sosa, Lupe M de Cavazón, Sofía M de Ávalos, Tere Rojas de Castañeda, Carolina Vargas de Ruelas y Lupita Medina de Cavazón. ¡¡¡Congratulaciones!!!

A los que somos amantes de disfrutar la bóveda celestial, les doy este dato… Por primera vez en 10 años, 5 planetas estarán alineados: Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter, tendrá que despertarse temprano para salir a observarlos antes que despunte el sol, lo va a poder hacer desde el pasado 20 de enero hasta el 20 de febrero… usted elija un día. Asómese 1 hora antes del amanecer para ser más seguro, ya que cuando salgan los primeros rayos del sol seria imposible, ya no podrá disfrutar la línea completa… No se lo pierda.

Envío una sincera felicitación al maestro Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, ya que ayer se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio que albergara al Centro Artístico y Deportivo, de esta prestigiada institución educativa, el cual estará ubicado a un costado de la alberca semi olímpica. Un gusto saber que continúan mejorando sus instalaciones para el bienestar de sus alumnos.

Una cumpleañera más fue la guapa Ana Laura Rivera, fue objeto de múltiples felicitaciones y agasajada por sus amigas de siempre Sara Gil Zamorano, Irma Sosa de Delgado, Purry Becerra de Webb, Brigida Beltrán de García y Marcela Pámanes, se fueron a comer al restaurante Viñedos de Coahuila, en la calle Ramos Arizpe del Centro Histórico de Parras, degustaron frescas ensaladas, variadas tapas, acompañada de un vino tinto Sol de Noche de las bodegas de Arteaga, Coah., hicieron brindis especial por la festejada y externar los buenos deseos por estos 365 días, por seguir disfrutando.

Casa Iñigo, invita a su Taller de Perdón y Reconciliación, el cual dará inicio el 25 de febrero con 11 sesiones, solo los martes de 18:00 a 21:00 hrs., en el salón de usos múltiples. Habrá una sesión informativa el 18 de febrero a las 18:00 hrs. Si está interesado en asistir, puede solicitar más información al teléfono 871795-9381 o [email protected]

Si usted anda por CDMX, no deje de visitar el Centro Histórico, ya que está lleno de edificios fascinantes, entre ellos se encuentra el nuevo Foro Valparaíso, museo gratuito de arte mexicano, antigua casa de los Condes de San Mateo de Valparaíso, ubicado en el número 64 de la calle Venustiano Carranza. Es un antiguo palacio cuya edificación se realizó hace 250 años, este inmueble es tan espectacular que en 1932, fue declarado Monumento Artístico y desde entonces se ha convertido en uno de los ejemplos de arquitectura barroca más significativos de la ciudad.

Fue construido por el arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres, como la residencia de los condes, tiempo después fue la primera sede de Citibanamex y desde el 15 de noviembre del 2019, se transformó en el nuevo Foro Valparaíso, donde alberga obras de grandes artistas mexicanos como: Frida Kahlo, Leonora Carrington, María Izquierdo, Remedios Varo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Gerardo Murillo, Abraham Ángel y Rodolfo Nieto, entre otros, cuenta con 22 salas, 10 experiencias y una exhibición de 117 pinturas, pertenecientes al acervo artístico de la institución. Consta de dos pisos: en la planta alta se encuentra la muestra permanente con las pinturas del acervo del banco, en la planta baja, hay un espacio dedicado a las exposiciones temporales, además de dos áreas interactivas. El cupo es limitado, por lo que el acceso está controlado con turnos cada dos horas de máximo 100 personas en la planta alta y 300 en la planta baja. Se los recomiendo, no deje de visitarlo, los horarios son de martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. Para más información puede comunicarse al teléfono

Atención, atención… Quiero compartir con ustedes la siguiente información… Signos para prevenir y combatir el coronavirus. Los síntomas iniciales de este virus se manifiestan mediante tos, falta de aliento y problemas para respirar, dificultades gástricas al igual que diarrea. Debido a que es una cepa nueva del virus, aun no se cuenta con medicamento para combatir la enfermedad, pero los síntomas de este, son tratables. Cuida tu cuerpo y el de tu familia de la transmisión del coronavirus, utiliza cubre boca para evitar el contagio por vía aérea. Lava tus manos por 20 segundos o más después de tocar objetos que podrían estar infectados. Este virus está relacionado, debido a sus patógenos, con el resfriado común. Se han presentado graves casos de pacientes con neumonía, síndrome respiratorio agudo severo e insuficiencia renal… Así que, tome sus precauciones, más vale prevenir que lamentar.

El Club Rotario Torreón, ayer a las 11:30 hrs., en el restaurante Bernini, de Residencial El Fresno, llevó a cabo una rueda de prensa, donde, su presidente, Omar Lozano Cantú, dio a conocer el regreso de CABALLOS DOMECQ a la Comarca Lagunera, que tiene como objetivo apoyar el Programa Regalo de Vida del citado Club. Bernini de Torreón con domicilio en Blvd. Las Quintas No. 50, Residencial el Fresno. Este pendiente.

Muy concurrido y como siempre excelente, el segundo concierto de temporada Primavera-Verano 2020, que realizo el día de ayer la Camerata de Coahuila, bajo la dirección del maestro José Guadalupe Flores. El programa fue: Obertura Leonora No. 3 y Sinfonía No. 3 Eroica de L. V. Beethoven. No se pierda las próximas presentaciones, las puede consultar en www.cameratadecoahuila.com.mx Agradezco sus comentarios a [email protected]

Para concluir con Juan Rulfo… Obras literarias: El llano en llamas (1953); Pedro Páramo (1955); El gallo de oro y otros textos para cine (1980); Los Cuadernos de Juan Rulfo (1994); Aire de las colonias (2000). Algunas adaptaciones al cine: Talpa (1956), Macario (1960), Paloma herida (1963), Pedro Páramo (1967), Ignacio (1975), Diles que no me maten (1985) y la Caponera (2000). Premios: Premio Nacional de las Letras (1970), Premio Príncipe de Asturias (1983) y Xavier Villaurrutia (1956).

Las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen. Son pocos los que miran por dentro y muchos los que se contentan con la apariencia.