Comparten videos de la explosión en zona industrial de Houston

Por medio de redes sociales, usuarios difundieron videos del desastre que tuvo lugar en la compañía de fabricación Watson Grinding and Manufacturing, alrededor de las 04:24 de la madrugada, explosión que se sintió y escuchó en toda la ciudad, según reportaron lugareños.

Art Acevedo, jede del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda, dijo a medios locales estadounidenses que se encuentran investigando las causas del incidente, pero que descartaba que se tratara de 'terrorismo'.

Major explosion in Northwest Houston, neat Clay & Gessner. Did you hear it this morning? HPD blocking off the “hot zone” — Clay, Gessner, Steffani, and Genard @abc13houston #breaking #houston #traffic pic.twitter.com/JTddN7NFYl

Breaking: Video just into our newsroom showing the aftermath of an explosion in Houston, TX.



Police say this is an industrial facility. Witnesses say the windows and walls of their homes rattled.



At this hour, authorities warn of a second blast. @wpri12 pic.twitter.com/w5BPCwx2a6