'Los testículos tienen papilas gustativas'; nace reto con soya en Tik Tok

Un nuevo reto viral nació a través de Tik Tok, donde varios chicos se han atrevido a untar salsa de soya en sus testículos.

El reto se originó cuando decenas de internautas comenzaron a compartir una información que aseguraba que los testículos tienen papilas gustativas, llegando el sabor a la boca de lo que sea que los toque.

DailyMail fue uno de los medios que comenzó a compartir el estudio realizado por la revista científica PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences) en 2013, en el cual descubrieron de manera accidental que existían papilas gustativas en otras partes del cuerpo además de la boca.

Aunque no se especificó que en los testículos humanos, algunos internautas comenzaron a experimentar.

El estudio realmente se hizo con ratones de laboratorio, los cuales quedaban infértiles cuando se les retiraban dos tipos de proteína específicos, GNAT3 y TAS1R3.

Varios han sido los usuarios de la aplicación que han confirmado la información que se ha difundido en la red.

El viner, youtuber e influencer Alex James compartió además que las partículas salinas pueden ser identificadas de manera testicular y anal.