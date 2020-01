VIRAL: Luchadora de UFC se presenta con 'cosplay' de Dragon Ball Z

Roxanne Modafferi, una luchadora de UFC de peso mosca enamoró a las redes sociales con su disfraz de Dragon Ball Z durante la presentación de su pesaje.

Con una 'peluca' rubia y pintura en su pecho, Roxanne llamó la atención de los presentes por su cosplay de Goku, personaje principal de Drangon Ball Z.

Rápidamente su atuendo incendió a la red, generando comentarios positivos de aficionados del deporte y de los dibujos animados.

Esta no es la primera vez que Roxanne acude a un pesaje luciendo así, pues hace algunos meses llegó a la ceremonia con un outfit completo de She ra de He Man.