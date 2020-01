Así se vivió el terremoto en Turquía; comparten videos del desastre en la red

Por medio de redes sociales, internautas han compartido videos del desastre que se presentó en el distrito de Sivrice, en la provincia de Elazig, cerca de las 18:00 GMT horas.

Dicho material muestra los daños provocados en edificios, así como los momentos en los que se vivió el sismo. Tal como es el ejemplo de un grupo de comentaristas de un noticiero local, quienes sintieron el temblor mientras transmitían en vivo.

Quattro per ora le vittime accertate del #terremoto di magnitudo 6.8 a #Elazığ, in #Turchia. Le squadre di soccorso sono ancora in azione. Nel video, un edificio in fiamme dopo una fuga di gas.pic.twitter.com/tvSIjIx1dC