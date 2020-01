VIRAL: Chica borra a tu ex de tus fotografías por 180 pesos

Fue la [email protected] quien aseguró que por solo 10 dólares (186 pesos) se encargaría de borrar a tu exnovio de tus fotografías.

La oportunidad quedó perfecta para todos los jóvenes que quisiera publicar alguna buena fotografía pero no pudieran porque su ex está ahí.

Rápidamente las solicitudes para contratarla comenzaron a llegar y su pequeña empresa se hizo viral.

for $10 i will edit your ex out of your photo serious inquiries only pic.twitter.com/QDLfNlb86u