Reportan presunto acoso en transporte público de La Laguna

A través de redes sociales, una mujer reportó el supuesto acoso del que fue víctima en una unidad de transporte público de La Laguna, en días recientes. Adjuntando además un video de los hechos.

Por medio de la página 'Marea roja laguna', se dio a conocer el clip donde una mujer que viajaba en un camión con dirección a la ciudad de Lerdo, vivió un incómodo momento gracias a un sujeto que, según cuenta en el material, la incomodó debido a que no dejaba de observarla mientras ella comía un dulce.

"No sé en qué momento se subió, pero no paraba de verme mientras yo venía degustando un dulce que me acababan de regalar. El señor sentado a mi lado en dirección hacia mí, viéndome con una sonrisa enferma, abriendo sus piernas de par en par, sin borrar esa asquerosa sonrisa del rostro", detalla la publicación que fue narrada por la presunta víctima.

En el material se aprecia a la mujer encarar al sospechoso que ocupa un par de asientos frente a ella, con las piernas abiertas, mientras la ella cuenta lo que sucede en el clip.

Así mismo, dos jóvenes intervinieron para que el sospechoso abandonara el camión ante las acusaciones de la mujer, a la par que ésta pidió al conductor de la unidad que se detuviera para que el sujeto descendiera de ésta.

Finalmente el individuo fue obligado a bajar y la mujer agradeció a las personas que la ayudaron.

"En el momento que lo empecé a retar se hizo el loco, como si fuera retrasado, como si no me escuchase pese a que hace menos de un minuto él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que me estaba incomodando, y dejó de verme cuando comencé a grabarlo. Afortunadamente dos chicos (los cuales sí llegan a ver esto les repito, MIL GRACIAS) me ayudaron a encararlo y no sólo eso, me ayudaron a ponerle fin al asunto expulsándolo forzosamente de la unidad. El señor se comportaba muy agresivo e incluso decía que me iba a madrear", detalló en su reporte la mujer.