¿Por qué el libro precuela de The Hunger Games ha causado controversia?

El libro precuela de la saga The Hunger Games se titulará “The Ballad of Songbirds and Snakes” y será la historia origen del personaje del Presidente Snow, según lo ha revelado la autora Suzanne Collins.

La decisión sin embargo no ha sentado bien entre los fans y sea convertido en motivo de molestia. El presidente Snow, interpretado en las películas por el actor Donald Sutherland, es un dictador de naturaleza cruel que invade distritos a placer, tortura personas, crea conflictos y desestima a las masas. Elegir al villano de la historia como el personaje central de una nueva novela precuela es una elección que ha causado controversia, explica por ejemplo el New York Post. "No podría estar más decepcionado por los próximos JUEGOS DEL HAMBRE que tratan sobre el presidente Snow y tratar de pintarlo como un 'héroe incomprendido'. Me están tomando el pelo" o “Lo último que me interesa es humanizar a un dictador fascista porque tiene un ”, fueron algunos de los comentarios. “Me estás diciendo que esperé AÑOS por un nuevo libro de Juegos del Hambre sólo para que sea una historia de origen del presidente Snow", se lee en un tuit viral. "Suzanne Collins realmente nos hizo ver cómo el presidente Snow mató a algunos de nuestros personajes favoritos en la serie de Juegos del Hambre y espera que ahora lea la historia de un hombre que me alegro de que haya muerto", publicó otra persona. DA.